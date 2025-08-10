Μπαρτσελόνα: Τρομερό blooper του Ράσφορντ, αστόχησε προ ανυπεράσπιστης εστίας! (vid)
Τα... κατάφερε ο Μάρκους Ράσφορντ. Ο Άγγλος επιθετικός έγινε viral για τους λάθος λόγους κατά τη διάρκεια του φιλικού της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Κόμο. Στο 47ο λεπτό, έκανε ωραίο κίνηση, πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα αλλά προ ανυπεράσπιστης εστίας έψαξε τη γωνία και δεν τη βρήκε ποτέ, αστοχώντας από θέση που και ο ίδιος ξέρει ότι πρέπει να σκοράρει.
Rashford’s miss.— TheScreenshotLad (@thescreenlad) August 10, 2025
pic.twitter.com/4mK8XmF3vp
Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως ο Άγγλος επιθετικός αγωνίστηκε ως φορ και είχε πολύ καλή απόδοση, ενώ στο 37' με πανέμορφη ασίστ «σέρβιρε» στον Ραφίνια.
