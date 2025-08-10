Τον γύρο του διαδικτύου έκανε η τεράστια ευκαιρία που σπατάλησε ο Μάρκους Ράσφορντ σε φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Κόμο.

Τα... κατάφερε ο Μάρκους Ράσφορντ. Ο Άγγλος επιθετικός έγινε viral για τους λάθος λόγους κατά τη διάρκεια του φιλικού της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Κόμο. Στο 47ο λεπτό, έκανε ωραίο κίνηση, πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα αλλά προ ανυπεράσπιστης εστίας έψαξε τη γωνία και δεν τη βρήκε ποτέ, αστοχώντας από θέση που και ο ίδιος ξέρει ότι πρέπει να σκοράρει.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως ο Άγγλος επιθετικός αγωνίστηκε ως φορ και είχε πολύ καλή απόδοση, ενώ στο 37' με πανέμορφη ασίστ «σέρβιρε» στον Ραφίνια.