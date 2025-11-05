Μετά από... 122 χρόνια, η Άρσεναλ ισοφάρισε μια τρομερή ανασταλτική επίδοση που είχε ξεχαστεί στον χρόνο.

Δεν τρώει γκολ ούτε με... αίτηση και γράφει ιστορία! Η Άρσεναλ μετά και την άνετη τριάρα κόντρα στη Σλάβια Πράγας (3-0) στο Champions League συνεχίζει να καλπάζει στη φετινή σεζόν και το κάνει με οδηγό την τρομερή ανασταλτική της λειτουργία.

Για την ακρίβεια, οι Gunners δεν έχουν δεχθεί γκολ στα τελευταία οκτώ παιχνίδια τους, μια αμυντική επίδοση που επαναλαμβάνουν για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη από το 1903! Μιλάμε για 122 χρόνια πριν...

Equalling a club record set in 1903. pic.twitter.com/gpL5G1uq4T November 4, 2025

Τα σημερινά τους κατορθώματα πάντως είναι ακόμα πιο σπουδαία αν σκεφτούμε πως σε αυτό το σερί - σε αντίθεση με αυτό του 1903 - οι Gunners νίκησαν όλα τους τα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Σπάει ρεκόρ με το τσουβάλι η τρομερή ομάδα του Αρτέτα και ελπίζει πως φέτος - επιτέλους - θα μεταφράσει τις επιδόσεις της και σε τίτλους.