Άρσεναλ: Η «γρανιτένια» της άμυνα ισοφάρισε... στοιχειωμένο ρεκόρ από το 1903!

Γκάμπριελ - Άρσεναλ
Μετά από... 122 χρόνια, η Άρσεναλ ισοφάρισε μια τρομερή ανασταλτική επίδοση που είχε ξεχαστεί στον χρόνο.

Δεν τρώει γκολ ούτε με... αίτηση και γράφει ιστορία! Η Άρσεναλ μετά και την άνετη τριάρα κόντρα στη Σλάβια Πράγας (3-0) στο Champions League συνεχίζει να καλπάζει στη φετινή σεζόν και το κάνει με οδηγό την τρομερή ανασταλτική της λειτουργία.

Για την ακρίβεια, οι Gunners δεν έχουν δεχθεί γκολ στα τελευταία οκτώ παιχνίδια τους, μια αμυντική επίδοση που επαναλαμβάνουν για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη από το 1903! Μιλάμε για 122 χρόνια πριν...

Τα σημερινά τους κατορθώματα πάντως είναι ακόμα πιο σπουδαία αν σκεφτούμε πως σε αυτό το σερί - σε αντίθεση με αυτό του 1903 - οι Gunners νίκησαν όλα τους τα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Σπάει ρεκόρ με το τσουβάλι η τρομερή ομάδα του Αρτέτα και ελπίζει πως φέτος - επιτέλους - θα μεταφράσει τις επιδόσεις της και σε τίτλους.

