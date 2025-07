Μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instragram, ο Ιβάν Ράκιτιτς ανακοίνωσε και επίσημα την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Το δικό του «ευχαριστώ» στο ποδόσφαιρο έστειλε ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο οποίος γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών.

Βάζοντας έτσι τέλος σε μία «πλούσια» καριέρα γεμάτη τίτλους, με πάνω από 900 επίσημα παιχνίδια. Μέσω βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Ράκιτιτς έκανε μία συγκινητική αναδρομή από τις ομάδες που πέρασε με αποκορύφωμα τις εμφανίσεις του με την Εθνική Κροατίας.

Ο Ράκιτιτς ξεκίνησε την καριέρα του το 2005 από την Ελβετία και τη Βασιλεία πριν μετακομίσει στη Σάλκε το 2007, όπου και έκανε το πρώτο του μεγάλο βήμα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το 2011 μετακόμισε στη Σεβίλλη, την αφετηρία της πορείας του στα γήπεδα της La Liga. Με τους Σεβιγιάνους πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League το 2014.

Λίγους μήνες μετά, πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα. Εκεί, μαζί με τον Μέσι και τον Σουάρες, έγραψε ιστορία. Κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας, τέσσερα Copa Del Rey, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά το Champions League του 2015, όντας ένας από τους βασικούς και αναντικατάστατους παίκτες στην μεσαία γραμμή για τους Μπλαουγκράνα.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Ivan Rakitic 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗘𝗦 from football. After 971 matches and 17 major titles, the Croatian hangs up his boots.



𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙖 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚𝙮... 🇭🇷✨ pic.twitter.com/TltAuGemes