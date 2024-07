Κάτι παραπάνω από μεγαλειώδες ήταν το καλωσόρισμα του Ιβάν Ράκιτιτς από τους φιλάθλους της Χάιντουκ Σπλιτ, καθώς χιλιάδες Κροάτες βρέθηκαν στην παρουσίαση του συμπατριώτη τους.

Ο Ιβάν Ράκιτιτς, μετά το πέρασμά του από την Αλ Σαμπάμπ, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κροατία για λογαριασμό της Χάιντουκ Σπλιτ.

Η υποδοχή που του επεφύλασσαν οι φίλαθλοι του κροατικού συλλόγου ήταν εξαιρετικά «θερμή», καθώς χιλιάδες μαζεύτηκαν στην παρουσίασή του για να τον αποθεώσουν. Άναψαν καπνογόνα φωνάζοντας συνθήματα, με τον Ράκιτιτς να ανταποδίδει με τη σειρά του το καλωσόρισμα και την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι της ομάδας.

Στα 36 του πλέον, ο Ράκιτιτς δήλωσε ενθουσιασμένος με την επιλογή του να φορέσει τη φανέλα της Χάιντουκ Σπλιτ, δηλώντας ότι του «δόθηκε η ευκαιρία να ανταποδώσω για όλα μου έδωσε η Κροατία με το εθνόσημο».

🇭🇷😍 Incredible moment as Ivan Rakitić signs for Hajduk Split, thousands of fans waiting for him. Football is amazing. 🧨pic.twitter.com/bkQKiTtYw1