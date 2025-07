Τέλος στη σπουδαία καριέρα του έβαλε, σε ηλικία 37 ετών, ο Ιβάν Ράκιτιτς, αφήνοντας πίσω του μεγάλη παρακαταθήκη τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Ιβάν Ράκιτιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του, έχοντας στην πλάτη του 887 επίσημους αγώνες.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Ράκιτιτς ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2005 από τη Βασιλεία, πριν μετακομίσει στη Σάλκε το 2007, όπου και έκανε το πρώτο του μεγάλο βήμα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το 2011 μεταγράφηκε στη Σεβίλλη, όπου πρωτοεμφανίστηκε στη La Liga.

Το 2014, μετά την κατάκτηση του πρώτου του Europa League με τη Σεβίλλη, πήρε μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα, εξέλιξη-σταθμός στην καριέρα του. Εκεί,μαζί με τον Μέσι και τον Σουάρες, έγραψε ιστορία. Κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας, τέσσερα Copa Del Rey, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά το Champions League του 2015, όντας ένας από τους βασικούς και αντικατάστατους παίκτες στην μεσαία γραμμή για τους Μπλαουγκράνα.

Το 2020 επέστρεψε στη Σεβίλλη και τη σεζόν 2022-2023 κατέκτησε ξανά το Europa League, προσθέτοντας ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του.

Το 2024 μεταγράφηκε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, όμως η παρουσία του εκεί δεν διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Ακολούθησε η επιστροφή του στην πατρίδα το καλοκαίρι του 2025, όπου και φόρεσε τη φανέλα της Χάιντουκ Σπλιτ και έκλεισε εκεί την ποδοσφαιρική του πορεία με τον πιο όμορφο τρόπο. Μια πορεία γεμάτη τίτλους, εμπειρίες και σεβασμό από όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ίβαν Ράκιτιτς μετρά συνολικά 106 εμφανίσεις με τη φανέλα της εθνικής Κροατίας, αποτελώντας έναν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία της ομάδας. Έκανε το ντεμπούτο του το 2007 και από τότε ήταν βασικό στέλεχος στη μεσαία γραμμή, παίζοντας δίπλα στον φίλο και συμπατριώτη του, τον θρύλο του αθλήματος, Λούκα Μόντριτς.

Μαζί οδήγησαν την Κροατία σε μια ιστορική πορεία στο Μουντιάλ του 2018, φτάνοντας μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκαν από τη Γαλλία με 4-2. Η συνεργασία τους στη μεσαία γραμμή την έκανε μία από τις πιο δυνατές ομάδες της δεκαετίας.

