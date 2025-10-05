Η εξαιρετική Σεβίλλη του Αλμέιδα πετούσε... φωτιές στο πρώτο ημίχρονο, είχε φύλακα-άγγελο τον Βλαχοδήμο στο δεύτερο και διέλυσε με 4-1 τη Μπαρτσελόνα για να τη ρίξει από την κορυφή!

Αν συνεχίσει έτσι, αυτή η Σεβίλλη αξίζει πολλά... Όπως η είσοδος στην πρώτη τετράδα της La Liga, ένα άλμα που κατάφερε μετά από μια εντυπωσιακή παράσταση και ευρεία νίκη επί της Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα έψαχναν αντίδραση μετά την ήττα από την Παρί στο Champions League, όμως η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα είχε διαφορετική άποψη! Η συνταγή... απλή στη σκέψη, δύσκολη στην εκτέλεση. Φουλ επίθεση στο πρώτο μέρος, άμυνα και... Βλαχοδήμος στο δεύτερο και για «σβήσιμο» δυο γκολ στο φινάλε για ένα εντυπωσιακό 4-1 επί της αποκαρδιωτικής Μπαρτσελόνα που είδε τη Ρεάλ να επιστρέφει μόνη στην κορυφή της La Liga.

Πάρτι της Σεβίλλης στο ημίχρονο

Ο αγώνας πάντως δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει χειρότερα για τη Μπαρτσελόνα που για 40 λεπτά αγνοούνταν στο γήπεδο. Σε αυτό το διάστημα η Σεβίλλη είχε στήσει κυριαρχία και σπαταλούσε τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, με το πρώτο γκολ να έρχεται από την άσπρη βούλα. Στο 12΄ο VAR κάλεσε τον ρέφερι να εξετάσει ένα κράτημα του Αραούχο πάνω στον Ρομέρο στην περιοχή, αμφότεροι συμφώνησαν πως υπήρξε παράβαση και ο Αλέξις Σάντσες ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για να ανοίξει το σκορ.

Οι γηπεδούχοι πήραν φόρα και ακολούθησε καταιγισμός ευκαιριών, με τους Κάρμονα, Ρομέρο και Σάντσες να σπαταλούν τέσσερις μεγάλες στιγμές από θέση βολής για το 2-0 σε διάστημα δέκα λεπτών! Τελικά ωστόσο η ομάδα του Αλμέιδα κατάφερε να βρει ξανά δίχτυα στο 37΄, όταν ο Κουντέ έχασε τη μπάλα κι έδωσε την ευκαιρία στη Σεβίλλη να πατήσει γκάζι στην κόντρα, με τον Βάργκας να σερβίρει έτοιμο γκολ στον Ρομέρο που εξιλεώθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες κι έγραψε το 2-0.

Σε εκείνο το σημείο η Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να... ξυπνήσει κι έριξε προειδοποιητική βολή στο 43΄, όταν ο Βλαχοδήμος νίκησε τον Ράσφορντ στο τετ-α-τετ. Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου ωστόσο ο Άγγλος πήρε τη ρεβάνς και με τρομερό βολέ στο δεύτερο δοκάρι από έξοχη μπαλιά του Πέδρι νίκησε τον Έλληνα γκολκίπερ για να βάλει τη Μπαρτσελόνα ξανά στο ματς. Ο Χάνσι Φλικ γνώριζε πως όφειλε να βελτιώσει δραστικά την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του, άλλαξε τη μισή άμυνα στο β΄μέρος και πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα

Σούπερ Βλαχοδήμος, μοιραίος Λεβαντόφσκι και τεσσάρα στο φινάλε

Η Μπαρτσελόνα απειλήθηκε απειροελάχιστα μετά την ανάπαυλα, άργησε όμως να πάρει μπρος επιθετικά κι όταν τελικά βρήκε ρυθμό έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Βλαχοδήμο. Με διαφορά δευτερολέπτων άλλωστε ο Έλληνας γκολκίπερ αρνήθηκε την ισοφάριση στις προσπάθειες των Πέδρι και Έρικ Γκαρθία στο 64΄, ενώ έντεκα λεπτά αργότερα η Μπαρτσελόνα σπατάλησε την μεγαλύτερη ευκαιρία της για το 2-2. Ο Γιανουζάι ανέτρεψε τον Μπαλντέ στην περιοχή, ο Λεβαντόφσκι ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, αλλά σημάδεψε άστοχα και σπατάλησε την πιο τρανταχτή στιγμή

Στο 82΄ο Βλαχοδήμος έσωσε και πάλι τη Σεβίλλη νικώντας στο τετ-α-τετ τον Μπάρτζι και κάπου εκεί τα ψυχικά αποθέματα άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Μπαρτσελόνα που στο τέλος παραδόθηκε στους παίκτες του Αλμέιδα. Αρχικά στο 90΄κι έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση ο Κάρμονα αιφνιδίασε τον Σέζνι (που φέρει ευθύνη) με σουτ στη γωνία για το 3-1, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Άνταμς ολοκλήρωσε τον θρίαμβο από νέα κόντρα για να διαμορφώσει το εκκωφαντικό 4-1 που στην «τροχαλία» του ζευγαριού εκτόξευσε τη Σεβίλλη στην τετράδα κι έριξε τους Μπλαουγκράνα στο -2 από τη Ρεάλ.

Σεβίλλη (Ματίας Αλμέιδα): Βλαχοδήμος, Κάρμονα, Αθπιλικουέτα, Μαρκάο, Σουάζο, Άγκουμε, Μεντί, Σο (61΄Γκούντελι), Βάργκας (72΄Γιανουζάι), Σάντσες (90΄+3΄Ετζουκέ), Ρομέρο (61΄Άνταμς)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Αραούχο (46΄Έρικ Γκαρθία), Κουμπαρσί, Ζεράρ Μαρτίν (46΄Μπαλντέ), Πέδρι, Ντε Γιόνγκ (88΄Κρίστενσεν), Ράσφορντ, Φεράν Τόρες (69΄Μπάρτζι), Ντάνι Όλμο, Λεβαντόφσκι

