Έτοιμη να ολοκληρώσει τη δεύτερη μεταγραφική της προσθήκη είναι η Μπαρτσελόνα, υπογράφοντας τον 19χρονο δεξιό εξτρέμ, Ρούνι Μπάρτζι, από την Κοπεγχάγη.

Ο Ζοάν Γκαρθία έκανε την αρχή, όμως έπεται και συνέχεια. Η Μπαρτσελόνα επικεντρώνεται πλέον στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την προσθήκη ενός wonderkid από τη Δανία.

Ο λόγος για τον 19χρονο δεξιό εξτρέμ της Κοπεγχάγης, Ρούνι Μπάρτζι, τον οποίο οι Μπλαουγκράνα θα κλείσουν για το ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο νεαρός εξτρέμ έχει περάσει ήδη ένα μέρος των ιατρικών εξετάσεων και μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η προσθήκη του Σουηδού βέβαια δεν σημαίνει πως η Μπάρτσα θέτει στο τέλος στην αναζήτηση ενός ακόμα εξτρέμ μετά το εκκωφαντικό ναυάγιο της μεταγραφής του Νίκο Γουίλιαμς. Αντίθετα οι Καταλανοί θα φουλάρουν το επόμενο διάστημα για την απόκτηση ενός εκ των Λουίς Ντίας ή Μάρκους Ράσφορντ, με τον Άγγλο τη δεδομένη στιγμή να φαντάζει ως η πιο ρεαλιστική επιλογή.

🚨🔵🔴 EXCL: Roony Bardghji has completed first part of medical tests with Barcelona ahead of €2m deal to be sealed with FC Copenhagen.



Formal steps to continue next week as Barça have verbal agreement in place for Swedish winger to join the club. pic.twitter.com/DQxaI5oGTJ