Με νέα εμφάνιση οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έστειλαν μήνυμα πως ο στόχος για τη νέα σεζόν παραμένει η κορυφή.

Η νέα εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2025-26 είναι γεγονός και οι παίκτες της ομάδας του Χάνσι Φλικ έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το τι έπεται.

Οι «μπλαουγκράνα» παρουσίασαν τη φανέλα της νέας χρονιάς και οι παίκτες φωτογραφήθηκαν με το νέο κιτ αλλά δεν έμειναν στις πόζες. Έστειλαν το μήνυμα τους με φράσεις όπως «Το μέλλον ξεκινά εδώ, η Μπαρτσελόνα πάντα παίζει καλά» μέσα από ένα retro video backstage που δημοσίευσαν στο x.

«Διαμορφώνοντας το μέλλον. Είμαστε μια πρόθυμη, πεινασμένη ομάδα με πολλά να πούμε και τα πάντα μπροστά μας. Είμαστε εδώ για να χαράξουμε το δρόμο και όχι για να τον ακολουθήσουμε. Αυτοί είμαστε εμείς – αληθινοί, προσιτοί, αφιλτράριστοι. Μιλάμε όπως νιώθουμε, ντυνόμαστε όπως θέλουμε και παίζουμε όπως ξέρουμε. Το μέλλον ξεκινά από εδώ. Και εμείς θα το καθορίσουμε» έγραψε ο σύλλογος στην ανάρτηση.

Shaping the future. We are an eager, hungry team with a lot to say and everything ahead of us. We are here to forge the path not follow it. This is us – real, approachable, unfiltered. We speak how we feel, we dress how we want and we play as we know how. The future starts here.… pic.twitter.com/q8rFQyQA7i