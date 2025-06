Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε σήμερα (17/6) το Footmercato, οι πρωταθλητές Ισπανίας έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον άσο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, για συνεργασία έξι ετών!

Με γοργούς ρυθμούς φαίνεται πως προχωράει η υπόθεση του Νίκο Γουίλιαμς για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Από τις 13 Ιουνίου και τη συνάντηση του ατζέντη του με τον αθλητικό διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, μέχρι και σήμερα (17/6) έχουν γίνει αρκετά βήματα για τη διαφαινόμενη μεταγραφή του 22χρονου εξτρέμ στους πρωταθλητές Ισπανίας.

Τις προηγούμενες ημέρες ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να ενημέρωσε τους ανθρώπους των «μπλαουγκράνα» πως επιθυμεί να ενταχθεί στο ρόστερ τους, ενώ από την Δευτέρα (16/6) αρκετά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για προβάδισμα της Μπάρτσα έναντι των άλλων «μνηστήρων» που διεκδικούν την υπογραφή του.

Πλέον το πράγμα προχώρησε περαιτέρω, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Footmercato, Μπαρτσελόνα και Νίκο Γουίλιαμς ήρθαν σε προφορική συμφωνία για συνεργασία έξι ετών, με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να κυμαίνονται κοντά στα 12 εκατ. ευρώ! Ουσιαστικά, αν η είδηση ευσταθεί, απομένει να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση Λαπόρτα θα καταβάλει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο τη ρήτρα του νεαρού winger.

