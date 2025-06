Ο Ολλανδός χαφ ήρθε σε συμφωνία με τους «μπλαουγκράνα» για νέο συμβόλαιο έως το 2029, βοηθώντας παράλληλα και στην εγγραφή του Νίκο Γουίλιαμς.

Μόνο η επισημοποίηση φαίνεται πως απομένει για την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ Μπαρτσελόνα και Φρένκι Ντε Γιόνγκ, αφού οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία μέχρι το 2029.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, ο Ολλανδός μέσος έδωσε τα χέρια με τους πρωταθλητές Ισπανίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αφού και ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ. Παράλληλα, η ανανέωση του 28χρονου φέρεται να βοηθάει και... την εγγραφή του Νίκο Γουίλιαμς.

Ο Ντε Γιόνγκ συμφώνησε έτσι ώστε ο μισθός του να καταβληθεί με μια μορφή δόσεων (αναδιάρθρωση), κάτι που σημαίνει πως «ελευθερώνει» χώρο στο.... salary cup των Καταλανών, που θα έχουν λιγότερα έξοδα ετησίως και έτσι θα μπορέσουν να δηλώσουν κανονικά τον Γουίλιαμς, όταν βέβαια καταβάλουν τη ρήτρα των 58 εκατ. ευρώ στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

