Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έδωσε τα χέρια με τη Βιγιαρεάλ για την απόκτηση του Άλεξ Μπαένα αντί του ποσού των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Βροχή πέφτουν οι εξελίξεις γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ατλέτικο Μαδρίτης για την επόμενη σεζόν. Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, οι Μαδριλένοι έριξαν το βάρος στην ενίσχυση και φαίνεται πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσουν και τυπικά τρεις νέες προσθήκες.

Μετά τους Καρντόσο από Μπέτις και Ρουγκέρι από Αταλάντα, η Ατλέτικο κλείδωσε και τη μεταγραφή του Άλεξ Μπαένα από τη Βιγιαρεάλ! Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Κολτσονέρος έδωσαν τα χέρια με τη Βιγιαρεάλ για το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ και ντύνουν τον Ισπανό μεσοεπιθετικό στα ερυθρόλευκα.

Η δομή του deal αφορά 45 εκατομμύρια ευρώ ως φιξ ποσό, ενώ ακόμα πέντε εκατομμύρια ευρώ μπορούν να καταβληθούν σε μορφή μπόνους. Από την πλευρά του ο Μπαένα έχει ανάψει το πράσινο φως για τη μεταγραφή εδώ κι εβδομάδες, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν πριν από την ανακοίνωση του deal.

Την περσινή περίοδο ο 23χρονος Μπαένα αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι στην ομάδα του Μαρθελίνο, καταγράφοντας συνολικά 33 συμμετοχές με απολογισμό επτά γκολ και δέκα ασίστ.

