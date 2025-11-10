Η Ατλέτικο Μαδρίτης πουλήθηκε αντί αστρονομικού ποσού σε αμερικάνικο fund

Με ένα τεράστιο ποσό, το 55% της Ατλέτικο Μαδρίτης πουλήθηκε στο αμερικάνικο fund ονόματι Apollo Sports Capital.

Νέα εποχή στην Ατλέτικο Μαδρίτης όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος. Συγκεκριμένα, η ομάδα έκανε γνωστό ότι το 55% των μετοχών του συλλόγου πουλήθηκε στο αμερικάνικο fund, Apollo Sports Capital όπου πρόεδρος είναι ο 77χρονος Ενρίκε Θερέθο.

Μάλιστα, χρειάστηκε να καταβάλει ένα τεράστιο ποσό, το οποίο ανέρχεται στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ για να παραχωρηθεί το πακέτο στην εταιρία, η οποία με αυτή την επένδυση θα βοηθήσει στη δημιουργία του αθλητικού κέντρου αλλά και στην ανάπτυξη του πρότζεκτ Ciudad del Deporte για την πόλη.