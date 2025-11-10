Η Ατλέτικο Μαδρίτης πουλήθηκε αντί αστρονομικού ποσού σε αμερικάνικο fund

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πουλήθηκε αντί αστρονομικού ποσού σε αμερικάνικο fund

Νότης Χάλαρης
Ατλέτικο Μαδρίτης

bet365

Με ένα τεράστιο ποσό, το 55% της Ατλέτικο Μαδρίτης πουλήθηκε στο αμερικάνικο fund ονόματι Apollo Sports Capital.

Νέα εποχή στην Ατλέτικο Μαδρίτης όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος. Συγκεκριμένα, η ομάδα έκανε γνωστό ότι το 55% των μετοχών του συλλόγου πουλήθηκε στο αμερικάνικο fund, Apollo Sports Capital όπου πρόεδρος είναι ο 77χρονος Ενρίκε Θερέθο.

Μάλιστα, χρειάστηκε να καταβάλει ένα τεράστιο ποσό, το οποίο ανέρχεται στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ για να παραχωρηθεί το πακέτο στην εταιρία, η οποία με αυτή την επένδυση θα βοηθήσει στη δημιουργία του αθλητικού κέντρου αλλά και στην ανάπτυξη του πρότζεκτ Ciudad del Deporte για την πόλη.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα