Η Ατλέτικο Μαδρίτης πουλήθηκε αντί αστρονομικού ποσού σε αμερικάνικο fund
Νέα εποχή στην Ατλέτικο Μαδρίτης όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος. Συγκεκριμένα, η ομάδα έκανε γνωστό ότι το 55% των μετοχών του συλλόγου πουλήθηκε στο αμερικάνικο fund, Apollo Sports Capital όπου πρόεδρος είναι ο 77χρονος Ενρίκε Θερέθο.
Μάλιστα, χρειάστηκε να καταβάλει ένα τεράστιο ποσό, το οποίο ανέρχεται στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ για να παραχωρηθεί το πακέτο στην εταιρία, η οποία με αυτή την επένδυση θα βοηθήσει στη δημιουργία του αθλητικού κέντρου αλλά και στην ανάπτυξη του πρότζεκτ Ciudad del Deporte για την πόλη.
El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario— Atlético de Madrid (@Atleti) November 10, 2025
ℹ️ https://t.co/hezbPWt9Li pic.twitter.com/6czJFbyrAY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Λεβάντε 3-1: Στις... ράγες της με υπογραφή Γκριεζμάν
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα, το Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet και οι Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις
- Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Που θα δείτε το ντέρμπι της Premier League και τις άλλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις