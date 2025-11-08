Με λυτρωτή τον Αντουάν Γκριεζμάν που πέτυχε ντοπιέτα, η Ατλέτικο Μαδρίτης «λύγισε» τη Λεβάντε (3-1) και έδωσε συνέχει στο νικηφόρο σερί της.

Κόντεψε να... μπλέξει η Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά είχε για οδηγό τον απόλυτο ηγέτη της. Ο Αντουάν Γκριεζμάν τής έδειξε ξανά τον δρόμο με δύο γκολ και εκείνη επέβαλε την ισχύ της απέναντι στη Λεβάντε στο «Μετροπολιτάνο» για να φτάσει με τριάρα (3-1) στο τέταρτο σερί της τρίποντο και να ανέβει στην 3η θέση της La Liga, μειώνοντας - έστω και προσωρινά - την απόστασή της από την κορυφή στους πέντε βαθμούς.

Η ομάδα του Σιμεόνε κεφαλαιοποίησε το καλό της μπάσιμο στο ματς ανοίγοντας το σκορ με το αυτογκόλ του Ντέλα στο 12' μετά την προσπάθεια του Μπάριος, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν γρήγορα, με τον Σάντσεθ στο 21ο λεπτό.

Εκεί που τα πράγματα πάντως, έδειχναν... σκούρα, με την Ατλέτικο να ψάχνει αλλά να μη βρίσκει το γκολ, «μίλησε» ο Γκριεζμάν. Είκοσι οκτώ δευτερόλεπτα (!) μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, στο 61', ο Γάλλος τής έδωσε ξανά το προβάδισμα από κοντά. Φρόντισε, δε, να... σιγουρέψει και το τρίποντο, αφού στο 80' «χτύπησε» ξανά και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τους Ροχιμπλάνκος.