Απότομη αλλαγή κατεύθυνσης από την Ατλέτικο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Κολοτσονέρος να αφήνουν την περίπτωση του Ρόμπερτον και να κλείνουν τον Ρουγκέρι από την Αταλάντα.

Η αλήθεια είναι πως η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει αποδειχθεί πολύ αποφασιστική σε ό,τι αφορά τη θέση του αριστερού μπακ, αλλά φαίνεται ότι κατέληξε επιτέλους στον εκλεκτό της.

Τεό Ερναντές και Άντι Ρόμπερτσον τελικά μένουν πίσω στη λίστα, καθώς οι Μαδριλένοι τρέχουν την περίπτωση του 22χρονου μπακ της Αταλάντα, Ματέο Ρουγκέρι.

Η «Marca» έφερε πρώτη στο προσκήνιο την περίπτωση του Ιταλού αμυντικού, ο οποίος την περσινή περίοδο αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της αμυντικής γραμμής που είχε στήσει στο Μπέργκαμο ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίστιο Ρομάνο, μάλιστα πάει το υπόθεση ένα βήμα παρακάτω, αποκαλύπτοντας πως οι επαφές είναι προχωρημένες και απομένουν μονάχα λεπτομέρειες μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Τα νέα φυσικά αφορούν εμμέσως και τη Λίβερπουλ, μιας και ο Άντι Ρόμπερτσον μέχρι πρότινος παρουσιαζόταν μια ανάσα μακριά από την Ατλέτικο, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις παρουσιάζουν νέα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Σκωτσέζου.



🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are closing in on deal to sign Matteo Ruggeri as new left wing back!



He’s now ahead of other candidates, as @marca reports.



Negotiations underway with final details being sorted with Atalanta and then… here we go. pic.twitter.com/Rg35g8hqDw