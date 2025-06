Ο Μπαπέ κατηγόρησε την Παρί Σεν Ζερμέν για παρενόχληση και απόπειρα εκβιασμού μέσω της μεθόδου «loft» που χρησιμοποιούνταν από τους πρωταθλητές Ευρώπης στους παίκτες που θέλουν να... ξεφορτωθούν.

Σε νέες νομικές περιπέτειες φαίνεται να μπαίνει η Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς η υπόθεση της καταγγελίας του Κιλιάν Μπαπέ για ηθική παρενόχληση λαμβάνει πλέον διαστάσεις επίσημης δικαστικής έρευνας. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η διαδικασία άνοιξε κατόπιν μήνυσης του 26χρονου στις 16 Μαΐου.

Ο Μπαπέ φέρεται να καταγγέλλει ότι το καλοκαίρι του 2023 τέθηκε σκόπιμα εκτός πλάνων από την Παρί, τοποθετούμενος στο γνωστό «loft», μια πρακτική που περιλαμβάνει την απομόνωση παικτών με στόχο την πίεση για την αποχώρησή τους. Η υπόθεση εξετάζεται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για εγκλήματα κατά προσώπων, ενώ δύο ανακριτές έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση.

Η πρακτική του «loft» απασχολεί και άλλες έρευνες, όπως εκείνη της Κεϊρά Χαμραουΐ, πρώην παίκτριας των Παριζιάνων, η οποία είχε επίσης καταγγείλει παρόμοια συμπεριφορά. Την ίδια στιγμή, η διαμάχη Μπαπέ–Παρί περιλαμβάνει και οικονομικές διεκδικήσεις από την πλευρά του σταρ των Μερένγκες που παραμένουν ανοιχτές.

