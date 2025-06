Συγκλονίζει ο Άλβαρο Μοράτα μιλώντας για το πού τον ώθησαν να φτάσει η κατάθλιψη και τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετώπισε μετά την σκληρή κριτική προς το πρόσωπό του.

«Φοβόμουν μήπως αποκοιμηθώ και δεν ξυπνήσω, φοβόμουν τα πάντα». Τα λόγια του Άλβαρο Μοράτα προκαλούν ανατριχίλα, ωστόσο ο Ισπανός βρήκε το θάρρος να μιλήσει για τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετώπισε εξαιτίας της σκληρής κριτικής που δεχόταν.

Η αποκαλυπτική εξομολόγηση του Μοράτα θα προβληθούν στο νέο ντοκιμαντέρ «They Don't Know Who I Am» και τα λόγια του σαν ξυράφι κόβουν την ανάσα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής (και) της Ατλέτικο Μαδρίτης μίλησε για την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διένυσε μετά τον αποκλεισμό των Ροχιμπλάνκος από την Ντόρτμουντ στα προημιτελικά του Champions League 2024. Αναμνήσεις που τον στοίχειωναν και τον έφεραν κοντά στο να προσποιηθεί τραυματισμό πριν από το EURO ώστε να απέχει από το κατά τα άλλα αγαπημένο του άθλημα...

«Όταν τελείωσε ο αγώνας (σ.σ. Ντόρτμουντ - Ατλέτικο), ήμουν μόνος μου στα αποδυτήρια για πολλή ώρα. Ήθελα απλώς να κλάψω. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τα πόδια σου πονάνε, το στήθος σου σφίγγεται. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Φοβόμουν μήπως αποκοιμηθώ και δεν ξυπνήσω, φοβόμουν τα πάντα. Έκανα πολλές φρικτές, αυτοκαταστροφικές σκέψεις. Πέρασε από το μυαλό μου να προσποιηθώ τραυματισμό για να μην χρειαστεί να πάω στο EURO 2024...»

Ο Μοράτα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γιατρό της εθνικής Ισπανίας, του είπε ότι δεν μπορούσε να πάει στο τουρνουά. Εκείνος όμως τον παρέπεμψε στον Αντρές Ινιέστα, που είχε υποφέρει από κατάθλιψη μετά τον θάνατο (τον Αύγουστο του 2009) του στενού του φίλου και πρώην συμπαίκτη του, Ντάνι Χάρκε. Ινιέστα και Λουίς Ντε Λα Φουέντε τον έπεισαν τελικά να αγωνιστεί.

Όσον αφορά το ματς με την Ντόρτμουντ που τον... σημάδεψε και τον ανάγκασε να αφήσει την Ατλέτικο για τη Μίλαν το 2024, λέει στο ντοκιμαντέρ:

«Δεν μπορούσα να διακινδυνέψω ακόμη μία κατάθλιψη. Ήρθα στην Ατλέτικο για να κερδίσω τρόπαια, αλλά δεν άξιζε η πιθανότητα να περάσω ακόμη μία άσχημη περίοδο. Δεν είναι ωραίο για εμένα που το λέω, αλλά ήταν η πιο εύκολη απόφαση που μπορούσα να πάρω».

