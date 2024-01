Ακόμα ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την ψυχική υγεία. Ο Τιερί Ανρί ανοίχτηκε όπως ποτέ άλλοτε, μιλώντας για την κατάθλιψη, τη σχέση με τον πατέρα του και τα πνευματικά εμπόδια στην καριέρα του.

Ακόμα ένα ποδοσφαιριστής που μιλά για τους πιο δύσκολους λαβυρίνθους της καριέρας του, ακόμα ένας παίκτης που αναφέρεται στη σημασία της ψυχικής υγείας και τις δυσκολίες που βίωσε. Πρόσφατα τόσο ο Ντέλε Άλι αλλά και ο Τάσος Μπακασέτας είχαν σοκάρει με τις δηλώσεις του. Τώρα ήταν σειρά του Τιερί Ανρί.

Ο θρυλικός Γάλλος άφησε εποχή στα γήπεδα, διαπρέποντας με τις φανέλες των Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, αλλά έξω από αυτά τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο ρόδινα. Μιλώντας στο podcast «The Diary of a CEO», ο Ανρί αναφέρθηκε στην κατάθλιψη που βίωσε καθ'όλη τη διάρκει της καριέρας του, στην προβληματική σχέση με τον πατέρα του και τα πνευματικά εμπόδια που αντιμετώπισε στην ποδοσφαιρική του ζωή.

