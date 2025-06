Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει στην κορυφή της λίστας της τον Άντι Ρόμπερτσον, για την ενίσχυση στο αριστερό αμυντικό άκρο.

Σαν...βόμβα έσκασε η είδηση πως η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του Άντι Ρόμπερτσον. Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ είναι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο στην κορυφή της λίστας του Σιμεόνε, αναφορικά με την ενίσχυση στην θέση του αριστερού μπακ.

Η διαφαινόμενη απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ από την Μπόρνμουθ αναμένεται να... στείλει στον πάγκο τον Σκωτσέζο αμυντικό, κάτι που φυσικά δύσκολα θα μπορέσει να αποδεχθεί, όντας 31 ετών. Αυτό μάλλον σκέφτονται και οι άνθρωποι των «Ροχιμπλάνκος», που πάντως γνωρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις με την Λίβερπουλ θα είναι δύσκολες.

Το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού αναμένεται «καυτό» και δεν αποκλείεται αυτή η πρόθεση του ισπανικού συλλόγου να καταλήξει σε... γάμο!

🚨 EXCLUSIVE: Atlético Madrid top target at left back is Andy Robertson, appreciated internally as ideal candidate.



Not an easy deal at Liverpool rate him highly even with Kerkez due to join the club soon.



Atléti have Robertson higher than Theo on their shortlist at LB so far. pic.twitter.com/qfMctSCYrJ