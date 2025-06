Η Ατλέτικο συμφώνησε με την Αταλάντα για τη μόνιμη μεταγραφή του Χουάν Μούσο, με τον Αργεντινό να υπογράφει στους Ροχιμπλάνκος μέχρι το 2028.

Ο Χουάν Μούσο θα παραμείνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς οι Ροχιμπλάνκος ήρθαν σε συμφωνία με την Αταλάντα για τη μόνιμη μεταγραφή του Αργεντινού τερματοφύλακα. Ο 31χρονος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος.

Ο Μούσο ήρθε στην Ατλέτικο με τη μορφή δανεισμού το περασμένο καλοκαίρι, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αναπληρωματικού του Γιαν Όμπλακ. Φέτος έχει αγωνιστεί σε εννιά παιχνίδια, επτά στο Κύπελλο Ισπανίας και δύο στη La Liga, με εξαιρετικές εμφανίσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε έξι από αυτά.

Ο 28χρονος γκολκίπερ στέφθηκε πρωταθλητής Αργεντινής το 2014 με τη Ρασίνγκ Κλουμπ, στη συνέχεια έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για την Ευρώπη. Έπαιξε στην Ουντινέζε, πριν μετακομίσει στην Αταλάντα, όπου αγωνίστηκε για τρεις σεζόν και κατέκτησε το Europa League το 2024.

Παράλληλα, ο Αργεντινός κίπερ είναι διεθνής με την Αλμπισελέστε, με την οποία έκανε ντεμπούτο το 2019 και κατέκτησε την Copa America το 2021.

Agreement with Atalanta for the transfer of Juan Musso 🔴⚪️ pic.twitter.com/rTZVdW1k09