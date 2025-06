Ο Βάσκος πρώην χαφ φόρεσε ξανά ρούχα της «βασίλισσας», πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση ως νέος τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εποχή Τσάμπι Αλόνσο ξεκίνησε και επίσημα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ο Βάσκος τεχνικός πραγματοποίησε την Δευτέρα (9/6) την πρώτη του προπόνηση με τους «μερένγχες».

Ο πρώην τεχνικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν βρέθηκε από νωρίς στο προπονητικό κέντρο της «βασίλισσας», φόρεσε και πάλι τα... ρούχα της μετά την ποδοσφαιρική του θητεία εκεί και προπόνησε για πρώτη φορά τους παίκτες των Μαδριλένων, με τους περισσότερους αστέρες να δίνουν κανονικά το «παρών».

Την Τρίτη (10/6) έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του Ντιν Χάουσεν, την Τετάρτη (11/6) εκείνη του Αλεξάντερ Άρνολντ, ενώ στις 14 Ιουνίου η Ρεάλ θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, εκεί όπου ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα πάρει μια... πρώτη γεύση από τη νέα Ρεάλ του Αλόνσο.

🚨 Xabi Alonso's first training session:



- Full session: Lucas Vázquez, Fran García, Ceballos, Rodrygo, Asencio.



- Part of the session: Carvajal, Brahim, Militao, Alaba, Courtois, Valverde.



- Youth team players in training: Sergio Mestre, Fran González, Chema, Youssef,… pic.twitter.com/gWj2KnA4IX