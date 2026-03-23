Ο Γιούργκεν Κλοπ διέψευσε πως είχε επαφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη θέση του προπονητή ενόψει της επόμενης σεζόν και δήλωσε χαρούμενος στο πρότζεκτ της Red Bull.

Δημοσιεύματα στην Ισπανία προ μερικών εβδομάδων ήθελαν τον Αλβάρο Αρμπελόα στην πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με μια παρέλαση από υποψήφια ονόματα για την τεχνική ηγεσία να τα συνοδεύουν.

Μεταξύ των στόχων που γράφτηκαν ήταν και ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος σύμφωνα με τους Ισπανούς φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Βασίλισσας. Παρόλα αυτά, ο Γερμανός - με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο - διέψευσε πως έχει επικοινωνία με τη Ρεάλ ή την Ατλέτικο για τη θέση του πάγκο και χαρακτήρισε τα σχετικά δημοσιεύματα ως ανοησίες.

«Αυτά είναι ανοησίες. Ούτε μία φορά δεν με έχουν καλέσει. Με πήρε τηλέφωνο η Ρεάλ ή ο Πέρεθ και μου είπαν: Γιούργκεν, σε ενδιαφέρει; Ή αρκεί αν κάποιο μέσο ή κάποια τεχνητή νοημοσύνη γράψει ό,τι να ’ναι;

Είναι εκνευριστικό. Αν με είχε καλέσει η Ρεάλ, θα το είχατε ακούσει. Αλλά δεν με έχουν καλέσει. Και τι άλλο θα ακούσουμε μετά — ότι αναλαμβάνω και την Ατλέτικο ταυτόχρονα; Συγγνώμη, Ρεάλ. Πρέπει πρώτα να με καλέσουν πριν μπορώ να πω οτιδήποτε» τόνισε αρχικά, ενώ σε ερώτηση για το μέλλον του στη Red Bull συμπλήρωσε πως: «Δεν έχω σκοπό να παραιτηθώ σύντομα».