Κλοπ: «Ανοησίες ότι με έχει καλέσει η Ρεάλ για την τεχνική ηγεσία»
Δημοσιεύματα στην Ισπανία προ μερικών εβδομάδων ήθελαν τον Αλβάρο Αρμπελόα στην πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με μια παρέλαση από υποψήφια ονόματα για την τεχνική ηγεσία να τα συνοδεύουν.
Μεταξύ των στόχων που γράφτηκαν ήταν και ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος σύμφωνα με τους Ισπανούς φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Βασίλισσας. Παρόλα αυτά, ο Γερμανός - με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο - διέψευσε πως έχει επικοινωνία με τη Ρεάλ ή την Ατλέτικο για τη θέση του πάγκο και χαρακτήρισε τα σχετικά δημοσιεύματα ως ανοησίες.
«Αυτά είναι ανοησίες. Ούτε μία φορά δεν με έχουν καλέσει. Με πήρε τηλέφωνο η Ρεάλ ή ο Πέρεθ και μου είπαν: Γιούργκεν, σε ενδιαφέρει; Ή αρκεί αν κάποιο μέσο ή κάποια τεχνητή νοημοσύνη γράψει ό,τι να ’ναι;
Είναι εκνευριστικό. Αν με είχε καλέσει η Ρεάλ, θα το είχατε ακούσει. Αλλά δεν με έχουν καλέσει. Και τι άλλο θα ακούσουμε μετά — ότι αναλαμβάνω και την Ατλέτικο ταυτόχρονα; Συγγνώμη, Ρεάλ. Πρέπει πρώτα να με καλέσουν πριν μπορώ να πω οτιδήποτε» τόνισε αρχικά, ενώ σε ερώτηση για το μέλλον του στη Red Bull συμπλήρωσε πως: «Δεν έχω σκοπό να παραιτηθώ σύντομα».
🚨⚠️ Jürgen #Klopp reacts angrily to reports claiming Real Madrid have already contacted him or his agent. Speaking in a media round at a Magenta event, he said:— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 23, 2026
“That’s nonsense. Not once have they called. Did Real call me or Pérez and ask: Jürgen, do you fancy it? Or is it… pic.twitter.com/AuQzBrjs7m
