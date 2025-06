Ο Τερ Στέγκεν είναι εξοργισμένος με τις διαρροές της Μπαρτσελόνα για τη λήξη της συνεργασίας τους και δηλώνει έτοιμος να παλέψει για τη θέση του παρά το ότι δεν υπολογίζεται πλέον.

Η κατάσταση ανάμεσα στον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν και την Μπαρτσελόνα δείχνει να οδηγείται στα άκρα, με τον Γερμανό τερματοφύλακα να εμφανίζεται βαθιά... πληγωμένος από τις πρόσφατες διαρροές της διοίκησης. Παρότι ο ίδιος αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις, το περιβάλλον του μετέφερε στα ισπανικά Μέσα την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στάση του συλλόγου.

Ο 33χρονος γκολκίπερ θεωρεί πως υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια να υπονομευτεί, με στόχο να οδηγηθεί προς την έξοδο. Οι διαρροές από τα αποδυτήρια και η σύνδεση του ονόματός του με σενάρια αποχώρησης ερμηνεύονται από τον ίδιο ως έμμεσος εκβιασμός από τους Μπλαουγκράνα. Μάλιστα, φέρεται να θεωρεί υπεύθυνους τον αθλητικό διευθυντή Ντέκο και κυρίως τον Χάνσι Φλικ, με τον οποίο δεν έχει καμία επικοινωνία.

Παρά τις πιέσεις, ο Γερμανός διεθνής δεν σκοπεύει να καταθέσει τα όπλα, σύμφωνα με την Sport. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, με ένα από τα υψηλότερα στην ομάδα, και δηλώνει έτοιμος να παλέψει για τη θέση του, ακόμα κι αν γνωρίζει πως ο Τζοάν Γκαρσία προορίζεται για βασικός. Δεν δέχεται να μπει στο περιθώριο, ιδίως μετά από μια δύσκολη περίοδο αποθεραπείας και σκοπεύει να είναι «παρών» και στην καλοκαιρινή προετοιμασία.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ter Stegen is FURIOUS about the personal leaks against him, and is "willing to go to WAR". He doesn't want any negotiations to take place even if Barcelona are ready to terminate his deal, and pay him a year of his salary. He will be there for pre season too.… pic.twitter.com/jLeNqCmaDC