Ήταν αναμενόμενο, έγινε κι... επίσημο! Η Μπαρτσελόνα εξασφάλισε την παρουσία του Χάνσι Φλικ στον πάγκο της μέχρι το 2027, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γερμανό κόουτς.

HANSI FLICK 2027 💙❤️ pic.twitter.com/U8u0cQFOKq