Πάλμερ: «Ο Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος στον κόσμο, λατρεύω να τον βλέπω»

Ο Κόουλ Πάλμερ αποθέωσε σε δηλώσεις του τον Λαμίν Γαμάλ, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον πλανήτη!

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται στο «φαινόμενο» Λαμίν Γιαμάλ! Ο προσεχώς 18χρονος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα τη φετινή σεζόν κάνει πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της, αναγκάζοντας τις κορυφαίες προσωπικότητες του αθλήματος να τον θαυμάσουν.

Μεταξύ αυτών και ο Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος... έσταξε μέλι για τον Ισπανό! Ο επιθετικός της Τσέλσι χαρακτήρισε τον Γιαμάλ ως τον κορυφαίο παίκτη στον πλανήτη αυτή τη στιγμή σε δηλώσεις του στο «Sky Sports», προσθέτοντας ότι λατρεύει να τον παρακολουθεί στο γήπεδο.

"I love watching him" 🙌



Cole Palmer on why he thinks Lamine Yamal is the "best player in the world" at only 17-years-old 🤯 pic.twitter.com/6QXhbgMVQW