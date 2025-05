Στον πάγκο των Καταλανών μέχρι και τον Ιούνιο του 2027 θα παραμείνει ο Χάνσι Φλικ, ο οποίος συμφώνησε με την διοίκηση του συλλόγου για ανανέωση, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η πρώτη του σεζόν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα κρίνεται σίγουρα επιτυχημένη, καθώς έχει ήδη κατακτήσει το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο Ισπανίας, ενώ είναι ένα βήμα πριν από τη μαθηματική εξασφάλιση και του πρωταθλήματος, μετά το 4-3 επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Χάνσι Φλικ άλλαξε άρδην την εικόνα των Καταλανών μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, και οι διοικούντες της ομάδας θέλουν να τον «δέσουν» στην πρωτεύουσα της Καταλονίας πέραν του 2026, όταν και λήγει η αρχική συμφωνία των δύο πλευρών.

Αρχική διότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γερμανός κόουτς «τα έχει βρει» με τον Τζοάν Λαπόρτα και τους συνεργάτες του, για επέκταση του συμβολαίου μέχρι το 2027!

🚨🔵🔴 Hansi Flick has agreed on every detail of new deal at Barcelona valid until June 2027.



It’s all done and set to be sealed this month with formal signature, but already approved with contract drafts.



Official soon. One more year for Flick at Barça. pic.twitter.com/pOowwUDZfH