Ο Τέμπας «αντικρούει» τον ισχυρισμό του Τσάβι σχετικά με την επιστροφή του Μέσι στη Μπαρτσελόνα

Ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέ Τέμπας, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Τσάβι Ερνάντεζ σχετικά με την αποτυχημένη επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα το 2023.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ερναντέζ, παραχώρησε μια «εκρηκτική» συνέντευξη στην εφημερίδα «La Vanguardia», στην οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως η επιστροφή του Μέσι στον σύλλογο το 2023, όταν ήταν εκείνος προπονητής της ομάδας, ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη, μόνο και μόνο για να την «μπλοκάρει» ο τότε πρόεδρος του συλλόγου, Τζοάν Λαπόρτα.

Ο πρώην τεχνικός των Καταλανών έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι είχε δοθεί το πράσινο φως και από τη La Liga για την επιστροφή αυτή, δεδομένου ότι η κατάσταση με το Financial Fair Play εκείνη την εποχή για τους «Μπλαουγκράνα» ήταν αρκετά δεινή.

«Ο πρόεδρος ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε το πράσινο φως από τη La Liga, αλλά τελικά ήταν εκείνος που τα πέταξε όλα στα σκουπίδια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός.

«Ο Λαπόρτα μου είπε, λέξη προς λέξη, ότι αν ο Λέο επέστρεφε, θα του κηρύξει πόλεμο και ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει να συμβεί αυτό», πρόσθεσε.

🚨 Xavi: “Leo Messi back to Barcelona was a done deal after that World Cup won by Argentina. It was done”.



“We also had La Liga’s green light and Messi wanted to return… but Laporta stopped the signing”.



“Laporta told me that if Leo came back, there would be a wage war and he… pic.twitter.com/XmSehWBXKu March 8, 2026

Ωστόσο, ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, σε συνέντευξή του στο «Telediario», υποστήριξε ότι δεν δόθηκε ποτέ η άδεια για τη επιστροφή του Μέσι και απέρριψε την ιδέα ότι υπήρξε οικονομική έγκριση, όπως ανέφερε ο Τσάβι. «Δεν είναι αλήθεια. Η La Liga δεν ενέκρινε τίποτα απολύτως, ούτε είχαμε δώσει εμείς κάποια έγκριση».

🚨 JUST IN: Javier Tebas — “La Liga absolutely did not authorize anything for Messi’s return in 2023, it is not true” #Transfers 🇦🇷 — Reshad Rahman (@ReshadFCB) March 9, 2026

Η δήλωση του Τέμπας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα δήλωσε ο άλλοτε παίκτη της Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, η οποία πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές του συλλόγου, στις οποίες ο Τσάβι υποστηρίζει τον Βίκτορ Φοντ, αντίπαλο του Λαπόρτα.

Ο Λαπόρτα, από την πλευρά του, υποστήριξε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συζήτησης το απόγευμα της Δευτέρας (09/03) ότι η επιστροφή του Αργεντίνου σταρ δεν υλοποιήθηκε, επειδή ο πρώην αρχηγός επέλεξε να μην επιστρέψει.

«Το ίδιο συνέβη και με τον Μέσι: Όταν δεν μπορέσαμε να ανανεώσουμε το συμβόλαιό του, για οικονομικούς λόγους, το 2023 μου είπε ότι ήθελε να επιστρέψει. Έστειλα το συμβόλαιο στον πατέρα του, Χόρχε Μέσι, ο οποίος αργότερα ήρθε σπίτι μου και μου είπε ότι θα είχε πάρα πολλή "πίεση" αν (ο Μέσι) επέστρεφε εδώ», αποκάλυψε ο υποψήφιος πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Λαπόρτα «επιτέθηκε» και στον Τσάβι, ισχυριζόμενος ότι τον χρησιμοποιεί ο Φοντ ένεκα της εκλογικής αναμέτρησης. «Πίσω από τον Τσάβι, υπάρχει κάποιος που τον χρησιμοποιεί, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Βίκτορ Φοντ. Προσπαθεί να θολώσει τα νερά».

«Δεν έχει κανένα πρόβλημα με ένα νέο μέλος να εμφανίζεται στον σύλλογο και να εντάσσεται μόνο για μία ημέρα, και στη συνέχεια να καταθέτει αγωγή την επόμενη μέρα γεμάτη με ψευδείς κατηγορίες και ισχυρισμούς».

«Μετά από αυτό, ο κ. Φοντ πηγαίνει στα μέσα ενημέρωσης και προσπαθεί να προσδώσει αξιοπιστία σε αυτά τα ψέματα. Αυτή είναι μια μέθοδος που δεν με εντυπωσιάζει και είμαι πεπεισμένος ότι δεν εντυπωσιάζει ούτε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα».