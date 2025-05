Ο Τσάμπι Αλόνσο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Bundesliga.

Ο ίδιος ο Τσάμπι Αλόνσο ήρθε να επιβεβαιώσει τα όσα ακούγονταν εδώ και πολύ καιρό για το μέλλον του στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου οτι αποχωρεί από τις Ασπιρίνες μετά τα δύο τελευταία τους παιχνίδια στην Bundesliga απέναντι σε Ντόρτμουντ και Μάιντς.

«Ο σύλλογος και εγώ έχουμε συμφωνήσει ότι αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι τα δύο τελευταία μου παιχνίδια στη Μπάγερ Λεβερκούζεν», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος, που όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται για μία νέα πρόκληση αναλαμβάνοντας τα ηνία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αμέσως μετά την επιβεβαίωσή του, οι Γερμανοί εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με τη λύση της συνεργασίας τους μετά από δυόμιση χρόνια, αποκαλώντας την περίοδο της θητείας του ως την πιο επιτυχημένη στην ιστορία του συλλόγου.

