Ο Χάνσι Φλικ είχε διάθεση για χιούμορ και έκανε ολόκληρη την αίθουσα Τύπου να «λυθεί» στα γέλια, με τρομερή ατάκα για τον Βόιτσεχ Σέζνι και τη γνωστή του φήμη ως καπνιστή.

Την... παράσταση έκλεψε ο Χάνσι Φλικ πριν το κρίσιμο Clasico τίτλου της La Liga κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (11/5, 17:15).

Ο Γερμανός coach έδωσε το παρών στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το μεγάλο ματς απέναντι στη Βασίλισσα (στο +4 οι Μπλαουγκράνα 4 αγωνιστικές πριν το τέλος) και εκτός όσων δήλωσε για τη νέα «μονομαχία» κόντρα στους Μαδριλένους, μία ατάκα του ήταν αρκετή για να προκαλέσει γέλια σε όλη την αίθουσα.

Αντικείμενο αυτής ήταν ο Βόιτσεχ Σέζνι. Ο Γερμανός κίπερ ρωτήθηκε για την πορεία του Πολωνού κίπερ ως τώρα στους Μπλαουγκράνα αλλά και το μέλλον του και χάρισε... επική ατάκα, αναφερόμενος στον 35χρονο πορτιέρε και το κάπνισμα, συνήθεια για την οποία έχει μιλήσει ανοιχτά αρκετές φορές στο παρελθόν.

«Είμαι χαρούμενος με τον Σέζνι. Έχει υπέροχη προσωπικότητα, είναι ήρεμος, χαλαρός. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας ταιριάζουν. Και είναι πολύ θετικό άτομο. Καπνίζει κιόλας μερικές φορές, κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί. Είναι όμως στην κατάλληλη ηλικία, έναν χρόνο μικρότερος από τον Λεβαντόφσκι. Νομίζω πως θέλει να μείνει στην ομάδα»



Hansi Flick: “Szczesny may smoke sometimes, but it's how he is” 😂🚬 pic.twitter.com/rpEKZSQAPg