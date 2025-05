Νέα επίθεση εξαπόλυσε το κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης στον διαιτητή της επερχόμενης αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα.

Το ντέρμπι της Κυριακής (11/05) ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, λίγα 24ωρα μετά τον αποκλεισμό των «Μπλαουγκράνα» από το Champions League, έχει ήδη τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας για... τους λάθους λόγους.

Στο διαδικτυακό κανάλι των «Μερένχες» από χθες το απόγευμα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια «αποδόμησης» του διαιτητή Ερνάντες Ερνάντες, ο οποίος ειναι να σφυρίξει το επικείμενο «Clasico». Στην εκπομπή οι δημοσιογράφοι της ομάδας εξηγούν ότι η ομάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό νικών με τον εν λόγω διαιτητή, σε δείγμα τουλάχιστον δέκα αγώνων με αριθμό 54%, αν και στην πραγματικότητα είναι γύρω στο 57%.

Μάλιστα στους τελευταίους έξι αγώνες που έδωσε η μαδριλένικη ομάδα με αυτόν έχει καταφέρει να κερδίσει μόνο τους δύο, αν και ουσιαστικά είναι τρεις, αφού στον ημιτελικό του Super Cup 2022/23 κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι κατάφερε να κερδίσει στα πέναλτι.

Τα υπόλοιπα πέντε ματς είναι τα εξής:

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό κανάλι της ομάδας, αναφέρεται κατά κύριο λόγο στα λάθη των Ερνάντες Ερνάντες και Μαρτίνες Μουνουέρα, ο οποίος θα βρίσκεται στο VAR και παρουσιάστηκε ως «ένας ακόμη από τους διαιτητές που έχουν βλάψει τη Ρεάλ Μαδρίτης με τον πιο σοβαρό τρόπο».

Ακόμη σε άλλο απόσπασμα από την ίδια εκπομπή δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες από μία συνέντευξη του Ερνάντες σε ισπανικό μέσο όταν ρωτήθηκε για το ποια είναι η αγαπημένη του ομάδα και εκείνος απάντησε ότι η αγαπημένη του ομάδα είναι η Μπαρτσελόνα και αγαπημένος του παίκτης ο Ρομάριο. Ο Ισπανός διαιτητής βέβαια τότε ήταν μόλις 12 χρονών!!

🚨Real Madrid TV shares an old interview by Sunday’s Clásico referee Hernandez Hernandez:



Your favorite team? “Barcelona.”



Your Favorite players? “Romario and Laudrup.”



The referee was 12 years old during this interview. pic.twitter.com/NIiZwFJaOF