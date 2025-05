Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ μέσω ενός ολιγόλεπτου βίντεο ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ύστερα από 20 χρόνια στο σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έκανε πράξη την υπόσχεσή του και ενημέρωσε ο ίδιος τον κόσμο της Λίβερπουλ σχετικά με το μέλλον του. Μετά από μήνες εικασιών και δημοσιευμάτων που τον ήθελαν να αφήνει τους Reds, ο 26χρονος οπισθοφύλακας επιβεβαίωσε ότι μόλις λήξει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει το Μέρσεϊσαϊντ, όπου βρισκόταν επί 20 χρόνια.

Ο Άγγλος διεθνής επέλεξε να ανακοινώσει την απόφασή του με έναν πιο άμεσο τρόπο, απευθυνόμενος στους ανθρώπους της ομάδας που υπηρέτησε επί δύο δεκαετίες μέσω ενός βίντεο στο οποίο έκανε κατάθεση ψυχής για το τι σημαίνει για τον ίδιο αυτός ο σύλλογος.

“I want to say it’s not an easy decision and there’s a lot of thought and feeling that has gone into it. I’ve been here 20 years now, loved every single minute of it, achieved all my dreams, achieved everything I’ve ever wanted to here.” Trent Alexander-Arnold’s interview ⤵️

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ όχι μόνο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στο Λιμάνι, αλλά κατάφερε να κατακτήσει τα πάντα με τη Λίβερπουλ και να γίνει ένα σήμα κατατεθέν στο «Άνφιλντ». Το αποκορύφωμα της πορείας του ήταν το Champions League το 2019, ενώ στην τροπαιοθήκη του έχει δύο κούπες της Premier League (2020,2025), ένα Super Cup (2020), ένα Κύπελλο Αγγλίας (2022), ένα Μουντιάλ Συλλόγων και δύο League Cup (2024,2022).

Ο Άγγλος μπακ εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Λίβερπουλ σε ηλικία έξι ετών. Έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα σε έναν αγώνα του League Cup κόντρα στην Τότεναμ, τον Οκτώβριο του 2016, 18 ημέρες μετά τα 18α γενέθλιά του. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχει σημειώσει 352 εμφανίσεις με τη φανέλα των Reds, με 23 τέρματα και περισσότερες από 115 συμμετοχές σε γκολ.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.



This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.



I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0