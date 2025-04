«Προτάσεις από δύο ελληνικές ομάδες έχει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βραζιλία, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που αποχωρεί το καλοκαίρι από την Ρεάλ Σοσιεδάδ μετά από επτά χρόνια, έχει δεχθεί πρόταση από δύο ελληνικές ομάδες.

Ο επί σχεδόν επτά χρόνια προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες πως θα αποχωρήρσει από τους Βάσκους το ερχόμενο καλοκαίρι και κάποια από τα πρώτα δημοσιεύματα που έκαναν την εμφάνισή τους σχετικά με το μέλλον του έχουν και ελληνικό... χρώμα.

Ο δημοσιογράφος Πέδρο Ολιβέιρα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X σύμφωνα με την οποία ο 53χρονος τεχνικός που δεν έχει προπονήσει πουθενά αλλού στην καριέρα του πέρα από την Ρεάλ Σοσιεδάδ και τις ακαδημίες της, έχει λάβει προτάσεις από δύο ελληνικές ομάδες.

Ο ρεπόρτερ δεν κατονομάζει το ποιες είναι αυτές, όμως δεδομένα λόγω του κασέ και του διαμετρήματος του συγκεκριμένου τεχνικού είναι λογικό κι επόμενο να αναφέρεται σε κάποιες από τις ομάδες του Big-4.

O técnico Imanol Alguacil, que está deixando a Real Sociedad, recebeu ofertas de dois times gregos. Alguacil é o segundo treinador há mais tempo no mesmo clube no principal escalão em Espanha, estando apenas atrás de Simeone, treinador do Atlético Madrid há 13 anos e quatro meses pic.twitter.com/wmMIX6y1Ig