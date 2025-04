Με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η Μπέτις πέρασε άνετα από την έδρα της Τζιρόνα (3-1) και μείωσε στον έναν βαθμό την απόστασή της από την πέμπτη Βιγιαρεάλ, στην μάχη για το εισιτήριο του Champions League – Συνεχίζεται η κατηφόρα των Καταλανών.

Αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για την πέμπτη θέση που οδηγεί στο Champions League είναι η Μπέτις, η οποία πέρασε από την έδρα της Τζιρόνα με άνεση (3-1) και μείωσε στον έναν βαθμό την απόστασή της από την Βιγιαρεάλ, έστω και με ματς περισσότερο.

Στο παιχνίδι που έκλεισε την 32η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, οι Βερδιμπλάνκος ήταν πολύ αποτελεσματικοί στο πρώτο ημίχρονο, όπου και έβαλαν τα θεμέλια για τη νίκη επί μιας Τζιρόνα που παραπαίει, αφού συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές ήττες και εννέα σερί ματς χωρίς νίκη (έξι ήττες – τρεις ισοπαλίες), ούσα πλέον στο μόλις +3 από την ζώνη του υποβιβασμού.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, η οποία προηγήθηκε μόλις στο έκτο λεπτό, με κεφαλιά του Τζόνι Καρντόσο ύστερα από κόρνερ του Ίσκο, στην οποία ο Πάουλο Γκατσανίγκα δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να αποτρέψει το 0-1.

🇺🇸 Johnny Cardoso with a header to score his 4th goal of the season 🇺🇸 pic.twitter.com/idcUPwoQAA