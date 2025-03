Κάρλο Αντσελότι: «Ο Μπαπέ μπορεί να πετύχει όσα πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ»

Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε για τα δημοσιεύματα που συγκρίνουν τον Μπαπέ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, υποστηρίζοντας ότι ο πρώτος έχει τα φόντα να κάνει μία καριέρα αντάξια του Πορτογάλου στη Ρεάλ.

Μπορεί η πρώτη σεζόν του Κιλιάν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης να ξεκίνησε με... χαμηλό τέμπο, ωστόσο ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει πλέον αποζημιώσει τον κόσμο της Βασίλισσας. Ο 25χρονος επιθετικός στην αναμέτρηση των Μαδριλένων με τη Λεγανές, ισοφάρισε σε γκολ την πρώτη σεζόν του Κριστιάνο Ρονάλντο στους Μερένγκες, φθάνοντας τα 33 γκολ.

Μετά από αυτήν την είδηση, ο ισπανικός Τύπος άρχισε να συγκρίνει τους δύο παίκτες και τα επιτεύγματά τους στο κλαμπ, κάτι το οποίο κλήθηκε να σχολιάσει και ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς Κυπέλλου με τη Σοσιεδάδ (1/4) για τα όσα κάνει φέτος ο παίκτης του, υποστηρίζοντας ότι έχει μέλλον στη Ρεάλ και ότι μπορεί να γράψει ιστορία.

«Είναι δύσκολο να συγκρίνεις διαφορετικούς παίκτες (Μπαπέ και Ρονάλντο). Αυτό που εύχομαι για τον Μπαπέ είναι να μπορέσει να πετύχει αυτά που πέτυχε ο Κριστιάνο στη Ρεάλ Μαδρίτης και νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες να το κάνει, ναι», απάντησε ο 65χρονος κόουτς δείχνοντας για ακόμα μία φορά εμπιστοσύνη στον ποδοσφαιριστή και στις ικανότητές του.

🗣️ Carlo Ancelotti: “Mbappé & Ronaldo? It’s difficult to compare different players. What I wish for Mbappé is that he’s able to achieve what Cristiano achieved in Real Madrid, and I think he has the potential to do it, yes.” pic.twitter.com/dd8HP8HCFg