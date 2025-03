Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν... χρειάζεται πολύ χρόνο για να γράψει ιστορία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στην πρώτη του σεζόν ισοφάρισε από τον Μάρτιο το εντυπωσιακό επίτευγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, σημειώνοντας 33 γκολ!

Ο Κιλιάν Μπαπέ, με την εντυπωσιακή του πορεία στη Ρεάλ Μαδρίτης, συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου.

Στην πρώτη του χρονιά στη Μαδρίτη, μετά την εκπληκτική εμφάνισή του κόντρα στη Λεγανές (3-2), όπου «χτύπησε» δις κατάφερε να φτάσει τα 33 γκολ και να ισοφαρίσει το σπουδαίο επίτευγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε πετύχει ισάριθμα γκολ στην παρθενική του σεζόν με τη Βασίλισσα (2009/2010).

Αν και ο Γάλλος χρειάστηκε δέκα περισσότερα ματς σε σχέση με τον «CR7» για να το καταφέρει παραμένει ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, ιδίως από τη στιγμή που η πρώτη του σεζόν στη Μαδρίτη ξεκίνησε μέσα στην κριτική και την αμφιβολία εξαιτίας των πρώτων απογοητευτικών μηνών στην ισπανική πρωτεύουσα.

Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo's debut season goal tally at Real Madrid with 33 goals.



It's only March 😮‍💨 pic.twitter.com/OJ0Lm9edV9