Ο Αντουάν Γκριεζμάν έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές στη La Liga, ξεπερνώντας τον Μέσι, με 521 εμφανίσεις.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν σημείωσε την 521η συμμετοχή του στη La Liga, ως βασικός στον αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Εσπανιόλ(29/3). Με αυτή τη συμμετοχή, ο Γάλλος επιθετικός έγινε ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι, τον οποίο είχε ισοφαρίσει στις 16 Μαρτίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο 34χρονος στραικερ, που έχει σκοράρει 8 φορές φέτος στη La Liga, έχει πετύχει 198 γκολ σε 520 αγώνες από την αρχή της καριέρας του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (141 αγώνες από το 2009 έως το 2014). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα (2019-2022) και πλέον στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία έχει σημειώσει 197 γκολ σε 431 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ακόμη εκτός από το ρεκόρ του ξένου με τις περισσότερες συμμετοχές στη La Liga, ο Γκριεζμάν είναι ήδη ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο Μαδρίτης σε όλες τις διοργανώσεις από την περασμένη σεζόν.

