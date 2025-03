Ο Έντερ Μιλιτάο προπονήθηκε στο γήπεδο για πρώτη φορά μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη τον περασμένο Νοέμβριο.

Μία ευχάριστη είδηση επεφύλασσε η χθεσινή προπόνηση στους ανθρώπους της «βασίλισσας», αφού ο Έντερ Μιλιτάο προπονήθηκε και πάλι στο γήπεδο, μετά τον περασμένο Νοέμβριο. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός είχε υποστεί τότε την δεύτερη ρήξη χιαστού της καριέρας του, περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη και τέθηκε νοκ άουτ.

Έτσι μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε και την σκληρή δουλειά που έριξε για την επάνοδό του στους αγωνιστικούς χώρους, το απόγευμα της Τετάρτης (25/03), έκανα ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, αφού ξεκίνησε να κάνει κάποιες προπονήσεις στον αγωνιστικό χώρο.

🚨⚪️ Éder Militão returns on the pitch as initial training sessions after ACL injury. pic.twitter.com/GMqoNKkIbC