Ο Άντονι αποχώρησε ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει βρει τον εαυτό του στη Ρεάλ Μπέτις, μετρώντας ήδη διπλάσια λεπτά από όσα κατέγραψε στο α' μισό της σεζόν όντας εκ των πρωταγωνιστών στην ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Η αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουναίτεντ με τη μορφή δανεισμού τον περασμένο Ιανουάριο ήταν φυσικό επακόλουθο της μέτριας εικόνας του. Ο Άντονι που έλαμψε στον Άγιαξ συστήνοντας τον εαυτό του στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, ακολούθησε ανάλογα πτωτική πορεία με αυτή του προπονητή του και στις δύο ομάδες, Έρικ Τεν Χαγκ.

Η φετινή σεζόν, μετά και την έλευση του Ρούμπεν Αμορίμ, διέλυσε κάθε αμφιβολία. Ήταν το πλήρωμα του χρόνου για αλλαγή σκηνικού, προκειμένου να ανανέωσει την καριέρα του και να ξαναβρεί τον εαυτό του. Κι έτσι ακριβώς συνέβη, με την Μπέτις να παίρνει το ''ρίσκο'' και να δικαιώνεται στο έπακρο, καρπώνοντας την ποιότητα και το κίνητρο που διαθέτει σε περίσσεια ο 25χρονος εξτρέμ.

Ο Άντονι, ο οποίος βρέθηκε στα ραντάρ και του Ολυμπιακού, καθιερώθηκε στο δεξί φτερό της επίθεσης των Βερντιμπλάνκος, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα αγωνιστικά λεπτά που κατέγραψε με τη Γιουνάιτεντ σε όλο το πρώτο μισό της σεζόν!

Συγκεκριμένα, σε 14 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ κατέγραψε λίγο πάνω από 407 λεπτά συμμετοχής (λιγότερο από 30 ανά ματς), ενώ με την ομάδα της Ανδαλουσίας έχει ξεπεράσει τα 900 λεπτά σε 11 συμμετοχές, μετρώντας επτά 90λεπτα!

Antony has created more chances from open play (17) and more big chances (6) than any other player in LaLiga since he made his first appearance for Real Betis on the 2nd February.



Loving life in Spain. 😎 pic.twitter.com/s3tjNInx62