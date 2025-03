Χωρίς ένα από τα πολυεργαλεία της θα πορευθεί η Μπαρτσελόνα όπως όλα δείχνουν για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς ο Μαρκ Κασαδό θα μείνει εκτός για δύο μήνες λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Η επική νίκη μέσα στο «Metropolitano» επί της Ατλέτικο Μαδρίτης σκόρπισε τον ενθουσιασμό στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, αλλά ο τραυματισμός του Μαρκ Κασαδό ήρθε να μετριάσει τα χαμόγελα για τον Χάνσι Φλικ και την ομάδα του.

Ο Ισπανός μέσος αποχώρησε από το ματς με πρόβλημα στο γόνατο έπειτα από άσχημη σύγκρουση με τον Γκριεζμάν και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα επιβεβαίωσαν την ανησυχία καθώς ο τραυματισμός θα τον αφήσει εκτός δράσης για δύο μήνες.

Αυτό κατά πάσα πιθανότητα σημαίνει πως δεν θα είναι έτοιμος πριν το φινάλε της περιόδου, εξέλιξη που αποτελεί πλήγμα για την Μπάρτσα η οποία χάνει ένα σημαντικό γρανάζι της μεσαίας γραμμής της.



MEDICAL NEWS | Tests this morning revealed that first-team player M. Casadó has a ligament injury in his right knee. He will undergo further testing to determine the full extent of the injury and subsequent treatment. pic.twitter.com/4Kd4Wflwjk