Κάρλο Αντσελότι: «Αν παίζουμε έτσι, δεν θα κερδίσουμε την Ατλέτικο»

Ο Κάρλο Αντσελότι εξέφρασε την ανησυχία του για την εικόνα της Ρεάλ εν όψει του «εμφυλίου» με την Ατλέτικο στο Champions League, με αφορμή την αναπάντεχη ήττα από την Μπέτις.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε καλά, αλλά στη συνέχεια επέτρεψε στην Μπέτις να κάνει ό,τι θέλει. Με κορυφαίο τον Ίσκο, οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν τελικά το σκορ και πήραν μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Βασίλισσα (2-1), που βάζει... φωτιά στη μάχη τίτλου της La Liga.

Στον απόηχο του απογοητευτικού αυτού αποτελέσματος, ο Κάρλο Αντσελότι εμφανίστηκε ανήσυχος για την εικόνα της ομάδας του, δεδομένου ότι έχουν μπροστά τους μία εξαιρετικά κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, αυτή με την Ατλέτικο για τους «16» του Champions League (4/3). Ο Ιταλός τεχνικός έκανε σαφές ότι αν δεν αλλάξει νοοτροπία η ομάδα του, δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσει τους Ροχιμπλάνκος στον «ισπανικό εμφύλιο» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού απέναντι σε μία ομάδα που έπαιζε καλύτερα από εμάς και άξιζε τη νίκη. Αυτό με την Μπέτις ήταν ένα πραγματικό πλήγμα. Πρέπει να αντιδράσουμε. Η ήττα σε αυτό το στάδιο της σεζόν μπορεί να μας κοστίσει ακριβά. Δεν τα πήγαμε καλά, χάσαμε την μπάλα 27 φορές στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο.

Αν παίξουμε έτσι (με την Ατλέτικο), δεν θα κερδίσουμε την Τρίτη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ελπίζω αυτό να μας αφυπνίσει. Φαινόταν ότι τον τελευταίο καιρό ήμασταν πιο οργανωμένοι και πιο συμπαγείς και σήμερα δεν ήμασταν σε θέση να παίξουμε με τον ίδιον τρόπο», είπε ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος ηττήθηκε για πρώτη φορά στην τεράστια καριέρα του από την Μπέτις (5 νίκες, 4 ισοπαλίες). Αντίθετά, ο «ομόλογός του, Μανουέλ Πελεγκρίνι, κέρδισε για πρώτη φορά τη Ρεάλ στερώντας της βαθμούς σε ένα κομβικό χρονικό σημείο στο ισπανικό πρωτάθλημα.

