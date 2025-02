Ο Βίτορ Ρόκε θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παλμέιρας, με την Μπαρτσελόνα να πετυχαίνει ένα deal που ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Η διαφαινόμενη συμφωνία της Μπαρτσελόνα με την Παλμέιρας για την παραχώρηση του Βίτορ Ρόκε επετεύχθη σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Οι Καταλανοί πέτυχαν ένα σημαντικό deal τη δεδομένη χρονική στιγμή, το οποίο θα τους αποφέρει σημαντικά έσοδα σε μία δύσκολη περίοδο ενώ ενδέχεται να υπερκαλύψει τα χρήματα που είχαν επενδύσει για να τον φέρουν από την Ατλέτικο Παραναένσε τον Γενάρη του 2024, που έφτασαν τα 30 εκατ. ευρώ.

Ο 20χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός παραχωρήθηκε το καλοκαίρι ως δανεικός στην Μπέτις για έναν χρόνο, με την οποία πρόλαβε να κάνει 33 συμμετοχές, σκοράροντας επτά γκολ και δίνοντας δύο ασίστ σε περισσότερα από 1.700 λετπά.

🚨🟢 Vitor Roque to Palmeiras, here we go! Deal now in place between all parties as Real Betis just approved the move.



Barcelona will receive €25m plus €5m and sell-on clause, Betis will get higher rights for Ez Abde as compensation.



🐅 Roque signs 5 year deal at Palmeiras. pic.twitter.com/9UnoFKBFGF