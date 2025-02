Όλα δείχνουν επιστροφή στην Παλμείρας για τον Βίτορ Ρόκε, καθώς οι Βραζιλιάνοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του για το ποσό των 25 εκατ. ευρώ.

Δεν ευδοκίμησε τελικά η παρουσία του Βίτορ Ρόκε στην Ισπανία, με τον νεαρό επιθετικό της Μπαρτσελόνα να ετοιμάζεται για ταξίδι επιστροφής στην Παλμέιρας μόλις ένα χρόνο μετά την μεταγραφή του στους Μπλαουγκράνα.

Αν και οι Καταλανοί είχαν επενδύσει ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια (45 αν προσθέσουμε και τα μπόνους) για την απόκτηση του Βραζιλιάνου, τελικά όλα δείχνουν πως οι δρόμοι τους θα χωρίσουν λίαν συντόμως.

Σύμφωνα άλλωστε με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες έχουν δώσει προφορικά τα χέρια για την επιστροφή του Ρόκε στη Βραζιλία για ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου ο νεαρός επιθετικός να γυρίσει στην πρώην ομάδα του.

Εφόσον πάντως το deal επικυρωθεί η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να αποζημιώσει τη Μπέτις στην οποία είχε παραχωρήσει τον Βραζιλιάνο ως δανεικό το καλοκαίρι, με τη συμφωνία τους να διαρκεί (στα χαρτιά) έως το 2026.

Κατά την εξάμηνη παρουσία του στη Βαρκελώνη ο 19χρονος πρόλαβε να πετύχει δυο γκολ σε 16 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, προτού τελικά συνεχίσει για μερικούς μήνες την πορεία του στη La Liga ως μέλος της Μπέτις.

🚨🟢 Palmeiras are closing in on Vitor Roque deal, almost done!



Agreement in place since last week with Barcelona for package worth over €25m fee plus sell-on clause.



Real Betis will get compensation options today, expected to give green light. pic.twitter.com/Oz5cEW5Rmf