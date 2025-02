Με γκολάρα του Άντονι, η Μπέτις «κατάπιε» την Ρεάλ Σοσιεδάδ στην Σεβίλλη (3-0) και έμεινε στο «κόλπο» των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, τα οποία διεκδικούν Μαγιόρκα (3-1 εντός έδρας την Λας Πάλμας) και Σεβίλλη (4-0 εκτός έδρας την Βαγιαδολίδ).

Σαν να μην έφταναν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα ιστορικά… χάλια της, την ίδια ώρα ο Άντονι δείχνει… άλλος παίκτης στον δανεισμό του στην Μπέτις, η οποία παρέμεινε για τα καλά στο «κόλπο» της ευρωπαϊκής εξόδου στη La Liga χάρη στο εμφατικό 3-0 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της ομάδας του Μανουέλ Πελεγκρίνι με ένα καταπληκτικό βολέ (51’) και έφτασε αισίως τα τρία γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις, όταν ως Κόκκινος Διάβολος φέτος είχε μόλις ένα σε 14 ματς!

🇧🇷 WHAT A GOAL FROM ANTONY WITH REAL BETIS! pic.twitter.com/8MfshbaCGR