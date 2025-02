Η Μπαρτσελόνα θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βόιτσεχ Σέζνι για ένα ακόμα έτος.

Παρά το γεγονός ότι ο Βόιτσεχ Σέζνι δεν είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, οι εμφανίσεις του και η παρουσία στα αποδυτήρια έχουν πείσει τη διοίκηση να του προσφέρει ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν.

Ο αθλητικός διευθυντής των Μπλαουγκράνα, Ντέκο, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για το μέλλον του Σέζνι θα εξαρτηθεί από τις επιθυμίες του παίκτη, προσθέτοντας ότι σύντομα θα γίνει συνάντηση για να συζητηθούν οι επόμενοι βήματά του στην ομάδα.

«Αν είναι ευτυχισμένος εδώ, θα παραμείνει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μας προσφέρει πολλά την επόμενη χρονιά. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι έχει στο μυαλό του, αλλά θα το συζητήσουμε σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

