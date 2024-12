Μπαπέ: «Κάθε μέρα, κάτι βγαίνει στη φόρα για μένα, ενώ δεν έχω πει τίποτα σε κανέναν»

Ο Κιλιάν Μπαπέ αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να απαντήσει στις φήμες που τον ακολουθούν, δίνοντας μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο Κιλιάν Μπαπέ μίλησε ανοιχτά για τις φήμες που τον περιτριγυρίζουν, δίνοντας μια συνέντευξη. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, εξήγησε ότι τον τελευταίο καιρό βλέπει συνεχώς δημοσιεύματα που τον αφορούν, χωρίς όμως να έχει πει τίποτα σε κανέναν.

«Κάθε μέρα, κάτι βγαίνει στη φόρα για μένα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχω πει τίποτα σε κανέναν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 25χρονος επιθετικός.

Ακόμη ο Μπαπέ αναφέρθηκε στις φήμες που τον εμπλέκουν με κατηγορίες για βιασμό, ξεκαθαρίζοντας ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσει ο ίδιος: «Γι’ αυτό κάνω αυτή τη συνέντευξη τώρα. Κάποια στιγμή, ο κόσμος πρέπει να το ακούσει από εμένα».

Mbappé: “Everyday, something comes out about me, when in reality I haven't said anything to anyone”.



“That's why I'm doing this interview now. Because at some point, people need to hear it from me”, told Canal Plus.



The interview will be released on Sunday. pic.twitter.com/vyC3iQflGY