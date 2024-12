Χωρίς να φορτσάρει, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε στο ρελαντί την συμπολίτισσα Χετάφε (2-0) και μείωσε στον έναν βαθμό την απόστασή της από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.

Η ήττα – σοκ της Μπαρτσελόνα από την Λας Πάλμας του Ντιέγκο Μαρτίνεθ παραήταν απρόσμενο δώρο για την Ρεάλ Μαδρίτης, ώστε να το αφήσει να περάσει ανεκμετάλλευτο. Χωρίς να φορτσάρει, η Βασίλισσα επικράτησε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» της Χετάφε με και μείωσε στον έναν βαθμό την απόστασή της από τους προπορευόμενους στην La Liga Μπλαουγκράνα, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο.

Ο Ροντρίγκο, ο οποίος αποθεραπεύτηκε σε χρόνο – ρεκόρ, ξεκίνησε ως σέντερ φορ για τους Μαδριλένους, με τον Ντάνι Θεμπάγιος στα χαφ, εν τη απουσία των Ορελιέν Τσουαμενί και Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Ντάνι Καρβαχάλ, Έντερ Μιλιτάο, Νταβίντ Αλάμπα και Βινίσιους Ζούνιορ είναι τα υπόλοιπα ονόματα στο γεμάτο απουσιολόγιο του Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος είδε την ομάδα του να έχει την μπάλα, να θέλει, αλλά να μην μπορεί.

Την λύση έδωσε (άθελά του) ο Άλαν Νιόμ, το παρατεταμένο τράβηγμα του οποίου στον Αντόνιο Ρούντιγκερ μέσα στην περιοχή οδήγησε φυσιολογικά στο πέναλτι. Ο Κιλιάν Μπαπέ, μετά το χαμένο του πέναλτι μεσοβδόμαδα κόντρα στην Λίβερπουλ, έδωσε την σκυτάλη στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ ο οποίος, με το κλασικό πηδηματάκι – προσποίηση ξεγέλασε τον Νταβίντ Σόρια και άνοιξε το σκορ (30’).

That Jude Bellingham composure when taking the penalty!!! What a player he ispic.twitter.com/x3Q6kmrz3b