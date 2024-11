Ο Κιλιάν Μπαπέ μοιάζει παγιδευμένος σε αγωνιστικό λαβύρινθο στους πρώτους μήνες του στη Μαδρίτη και ψάχνει άμεσα για βάλσαμο στις πληγές του.

Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού το... κυνηγητό χρόνων και μια σαπουνόπερα πολλών σεζόν έφτασε στο τέλος της! Στις 3 Ιουνίου η Ρεάλ Μαδρίτης με μια ανακοίνωση έριξε κυριολεκτικά την ιστοσελίδα της, όταν χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να επιβεβαιώσουν πως αυτή τη φορά ήταν αληθινό. Μετά από αναρίθμητους τίτλους, ρεπορτάζ και φήμες, η Ρεάλ έθεσε τέλος στο «σίριαλ,» ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κιλιάν Μπαπέ ως ελεύθερο από την Παρί.

Ήταν τότε που όλα έδειχναν να έχουν πάρει το δρόμο τους. Οι Μαδριλένοι κατάφεραν να προσθέσουν το πιο αστραφτερό πετράδι που με τόσο πόθο αναζητούσαν για το στέμμα τους, τη στιγμή που ο Γάλλος θα ολοκλήρωνε έναν μεγάλο προσωπικό στόχο: να αγωνιστεί με τα λευκά της Βασίλισσας. Οι πρώτες τυμπανοκρουσίες περί νέων Galacticos δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους, όμως σύντομα θάφτηκαν και πάλι πίσω στο «συρτάρι» των ιδεών.

Λίγοι μήνες άλλωστε αρκούσαν για να αποδείξουν πως το ποδοσφαιρικό ταξίδι του Μπαπέ με τα λευκά της Ρεάλ θα αντιμετώπιζε από νωρίς αρκετές φουρτούνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο ενθουσιασμός έχει μετατραπεί σε προβληματισμό, η σιγουριά σε αμφιβολία και η αποθέωση σε... ευχολόγια με την ελπίδα πως ο Γάλλος στο μέλλον μπορεί να ανακάμψει.

Μέχρι τότε ωστόσο η απόδοση του 25χρονου δείχνει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, σε ένα ταραχώδες ξεκίνημα στην ισπανική πρωτεύουσα. Και το μόνο δεδομένο προς το παρόν είναι πως το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» δεν φημίζεται για την υπομονή του... Ο κόσμος της Ρεάλ ακόμα μπορεί να μην έχει «σταυρώσει» τον λεγόμενο διάδοχο του Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως αν η κατάσταση δεν αλλάξει σύντομα τότε η κάνουλα της υπομονής μπορεί να στερέψει.

Με μια πρώτη ματιά τα στατιστικά του Μπαπέ στη Μαδρίτη δεν είναι... τραγικά. Τουναντίον σε θέμα γκολ φιγουράρει στις κορυφές του ρόστερ. Στις πρώτες 16 συμμετοχές του ως μέλος της Βασίλισσας ο Μπαπέ έχει βρει δίχτυα οκτώ φορές, ενώ έχει προσθέσει και δυο ασίστ. Τη δεδομένη στιγμή αποτελεί τον δεύτερο καλύτερο σκόρερ της Ρεάλ με τέσσερα γκολ λιγότερα από τον Βινίσιους Ζούνιορ, αποδεικνύοντας πως ακόμα δεν έχει χάσει τελείως τη μαγική επαφή του με τα δίχτυα.

Προς τι λοιπόν όλος αυτός ο χαμός; Μια πιο προσεκτική ματιά η απόδοσή του μάς δίνει την απάντηση, με πρώτο και κύριο παράδειγμα το μαρτυρικό Clasico της Μαδρίτης. Μέχρι τότε άλλωστε η υπομονή και η εμπιστοσύνη ήταν πολύ μεγαλύτερη προς τον Γάλλο, όμως το ντέρμπι απέναντι στη Μπαρτσελόνα αποτέλεσε το σημείο καμπής.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο Κάρλο Αντσελότι είχε προειδοποιήσει τους ποδοσφαιριστές του για την παγίδα - οφσάιντ που εφαρμόζουν οι Καταλανοί με την υψηλή αμυντική γραμμή, όμως ο Μπαπέ πιάστηκε... αδιάβαστος. Συνολικά το σημαιάκι σηκώθηκε για χάρη του οκτώ ολόκληρες φορές για να τον βγάλει οφσάιντ, δυο εκ των οποίων ο Γάλλος είχε στείλει μάταια τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

Kylian Mbappé had a 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫-𝐡𝐢𝐠𝐡 8 offsides against Barcelona in ElClásico 😳



Hansi Flick's offside trap had his number 👀 pic.twitter.com/ZP6S37yktk