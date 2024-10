Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έρευνας για κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης, σύμφωνα με τον σουηδικό Τύπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον σουηδικό Τύπο, ο Κιλιάν Μπαπέ είναι υπό έρευνα από τις αρχές για κατηγορίες βιασμού, έπειτα από τη διαμονή του σε ξενοδοχείο στη Στοκχόλμη.

Η είδηση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, ενώ το περιβάλλον του 25χρονου Γάλλου ποδοσφαιριστή αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Ωστόσο, η σουηδική δικαιοσύνη επιβεβαιώνει την έρευνα, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του φερόμενου ως κατηγορούμενου.

Ο Μπαπέ επισκέφθηκε τη Στοκχόλμη μετά τον αγώνα Ισραήλ-Γαλλία για το Nations League στις 10 Οκτωβρίου. Με άδεια από τη Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε δύο ημέρες και νύχτες στη σουηδική πρωτεύουσα παρέα με φίλους, μεταξύ των οποίων και ο Νόρντι Μουκιέλε, καθώς και ο προσωπικός του βοηθός.

Ο 25χρονος διεθνής Γάλλος, ο οποίος δεν έχει κληθεί στην αποστολή της Γαλλίας, προφανώς για να αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό στον αριστερό μηρό που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες εβδομάδες, ξεκίνησε τη βραδιά του την Πέμπτη σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Στοκχόλμης, το «Chez Jolie», πριν πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο, το «Le Club V», στο οποίο σύμφωνα με την «Aftonbladet», είχε ήδη βρεθεί εκεί την προηγούμενη ημέρα.

