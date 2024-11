Σύμφωνα με την «Relevo», ο Σαντιάγκο Σολάρι θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή σε περίπτωση που ο Κάρλο Αντσελότι απολυθεί μέσα στη σεζόν.

Οι δύο συνεχόμενες ήττες της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελόνα και τη Μίλαν μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, έφεραν τον Κάρλο Αντσελότι σε δυσμενή θέση και η παρουσία του στον πάγκο της Βασίλισσας «έτριζε».

Η «Relevo» αποκάλυψε πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε αποφασίσει να απολύσει τον Ιταλό τεχνικό εάν η Ρεάλ έχανε από την Οσασούνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στις 9 Νοεμβρίου. Αντικαταστάτης του Αντσελότι θα οριζόταν ο νυν διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας, Σαντιάγκο Σολάρι, ο οποίος θα αναλάμβανε χρέη υπηρεσιακού προπονητή.

Ο Αντσελότι, στις δηλώσεις του μετά το ματς με τη Μίλαν, είχε παραδεχθεί την κακή αγωνιστική κατάσταση της Ρεάλ, ωστόσο έδειξε πίστη ότι η ομάδα του θα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Η «τεσσάρα» της Ρεάλ απέναντι στην Οσασούνα έφερε μια κάποια ηρεμία στο σύλλογο, ενώ ακολούθησε η διακοπή των πρωταθλημάτων λόγων των Εθνικών ομάδων.

Ωστόσο, η «Relevo» υποστηρίζει ο Σολάρι εξακολουθεί να είναι ο νούμερο ένα υποψήφιος για τον πάγκο της Ρεάλ, σε περίπτωση που ο Κάρλο Αντσελότι απολυθεί από την ομάδα, κάτι που εξαρτάται από τα προσεχή αποτελέσματα. Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ ταξιδεύει στην έδρα της Λεγανές την Κυριακή (24/11, 19:30), ενώ την Τετάρτη ακολουθεί η αναμέτρηση με την Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

🚨 BREAKING: Real Madrid have informed Santiago Solari that he will be the team's coach this season IF Ancelotti is fired. @relevo pic.twitter.com/mcPhIIRJlw