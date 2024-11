Δημοσιογράφος της «Relevo» αποκάλυψε ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Αλφόνσο Ντέιβις και Ρεάλ είναι τελειωμένη υπόθεση, με τον 24χρονο παίκτη της Μπάγερν να μετακομίζει στη Μαδρίτη το ερχόμενο καλοκαίρι, ως ελεύθερος.

Ο κύκλος του Αλφόνσο Ντέιβις στη Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως κλείνει, με τον 24χρονο να μην σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς. Αυτό λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, επομένως πολλές ομάδες έχουν ήδη σταμπάρει τον Καναδό εξτρέμ που πρόκειται να μείνει σύντομα ελεύθερος.

Ανάμεσα στις ομάδες που τον διεκδικούσαν είναι η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ, αλλά και η Μπαρτσελόνα, ωστόσο επιθυμία του ίδιου ήταν να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης που επίσης τον είχε βάλει στο μάτι. Η Βασίλισσα φαίνεται πως έχει καλύψει τον παίκτη και σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της «Relevo», έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ώστε να ξεκινήσουν να συνεργάζονται από το καλοκαίρι του 2025.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Ντέιβις έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό εν όψει της νέας χρονιάς, μαζί με τον Αλεξάντερ Άρνολντ, που δεν σκοπεύει να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ.

Ο 24χρονος θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμος στον Κάρλο Αντσελότι, καθώς έχει την ικανότητα να αγωνίζεται σε οποιαδήποτε θέση εντός των τεσσάρων γραμμών. Στη Μπάγερν βρίσκεται από το 2019, πραγματοποιώντας μέσα στο διάστημα αυτό 210 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει σκοράρει 11 φορές κι έχει μοιράσει 34 ασίστ, ενώ το 2020 πήρε με τους Βαυαρούς και το Champions League.

🚨 BREAKING: Alphonso Davies has decided to join Real Madrid as a free agent in 2025.



Deal PRACTICALLY DONE! @Rodra10_97 pic.twitter.com/HRVKGAOhXq