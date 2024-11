Τη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει επιλέξει ο Αλφόνσο Ντέιβις ως επόμενο σταθμό της καριέρας του, παρά το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπαρτσελόνα.

Το μέλλον του Αλφόνσο Ντέιβις βρίσκεται μακριά από το Μόναχο και την Μπάγερν. Ο 24χρονος Καναδός δεν είναι πρόθυμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς, το οποίο λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Μάλιστα, η Μπάγερν φάνηκε να... αποδέχεται την επιλογή του βάζοντάς του «πωλητήριο», ώστε να έχει οικονομικό όφελος από την αποχώρησή του. Η περίπτωση του αριστερού εξτρέμ έχει απασχολήσει ουκ ολίγες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, αλλά και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ενδιαφέρονται έντονα για τον Καναδό.

Σύμφωνα με ισπανικές πηγές, ο ίδιος ο Ντέιβις φαίνεται πως έχει πάρει την απόφασή του σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αυτός δεν είναι άλλος από τη Ρεάλ. Η Βασίλισσα αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα τραυματισμού, με αυτόν του Έντερ Μιλιτάο να έχει «σοκάρει» την ομάδα, και ψάχνει λύσεις για να κλείσει τις απώλειες στην άμυνά της.

🚨 Alphonso Davies wants to sign for Real Madrid! 🤍🇨🇦



Manchester United and Barcelona have tried an approach but his decision is made.



(Source: @Ramon_AlvarezMM) pic.twitter.com/5L9tfSClUe